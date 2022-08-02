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Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини

Першій потяг прибув сьогодні вранці в Кропивницький.

Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини
Фото: Ірина Верещук у Telegram

Розпочалася обов’язкова евакуація населення Донецької області.

Про це віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Telegram.

Фото: Ірина Верещук у Telegram

"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Першій потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", – йдеться в повідомленні.

Фото: Ірина Верещук у Telegram

Верещук подякувала місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам, а також особисто керівнику Кіровоградської області Андрію Райковичу та його команді.

Фото: Ірина Верещук у Telegram

Раніше Верещук говорила про те, що з Донецької області мають виїхати понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.

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