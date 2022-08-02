За добу окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів Донеччини.
Про це повідомила Національна поліція на своєму офіційному Telegram-каналі.
Всі ворожі снаряди влучили в житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних мешканців.
"Рашисти обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, Соледар, Мар’їнка, Миколаївка, села Кам’янка, Зоряне, Кодема, Первомайське, Максимільянівка", – йдеться в повідомленні.
Ворог атакував мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган".
Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них шість багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі.
Поліція задокументувала злочини (ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни).
Нагадаємо, Росія далі перекидає сили з Донеччини на південь України. Можливо, операції на слов'янському напрямку припиняться.