Є вбиті та поранені.

За добу окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів Донеччини.

Про це повідомила Національна поліція на своєму офіційному Telegram-каналі.

Всі ворожі снаряди влучили в житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних мешканців.

"Рашисти обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, Соледар, Мар’їнка, Миколаївка, села Кам’янка, Зоряне, Кодема, Первомайське, Максимільянівка", – йдеться в повідомленні.

Ворог атакував мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган".

Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них шість багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі.

Поліція задокументувала злочини (ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни).

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Нагадаємо, Росія далі перекидає сили з Донеччини на південь України. Можливо, операції на слов'янському напрямку припиняться.