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Російські війська на Донеччині вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, – поліція

Є вбиті та поранені. 

Російські війська на Донеччині вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, – поліція
Фото: Нацполіція

За добу окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів Донеччини.

Про це повідомила Національна поліція на своєму офіційному Telegram-каналі.

Всі ворожі снаряди влучили в житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних мешканців.

"Рашисти обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, Соледар, Мар’їнка, Миколаївка, села Кам’янка, Зоряне, Кодема, Первомайське, Максимільянівка", – йдеться в повідомленні.

Ворог атакував мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган".

Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них шість багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі.

Поліція задокументувала злочини (ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни).

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Фото: НП

Нагадаємо, Росія далі перекидає сили з Донеччини на південь України. Можливо, операції на слов'янському напрямку припиняться.

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