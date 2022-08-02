Учора ЗСУ знищили ще 140 окупантів і один гелікоптер

Збройні сили Україні ліквідували з 24 лютого близько 41 170 окупантів. Минулої доби російська армія втратила близько 140 військових, один гелікоптер та чотири артилерійські системи.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:
- особового складу – 41 170 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1768 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,
- артилерійських систем – 936 (+4) од,
- РСЗВ – 259 (+0) од,
- засоби ППО – 117 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- Гелікоптерів – 191 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,
- спеціальна техніка – 82 (+0).
Нагадаємо, росіяни несуть важкі втрати, але продовжують атакувати у бік Бахмуту. Морально-психологічний стан російських військових низький через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху.