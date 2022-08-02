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Учора ЗСУ знищили ще 140 окупантів і один гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Учора ЗСУ знищили ще 140 окупантів і один гелікоптер
Фото: ВМС ЗС України

Збройні сили Україні ліквідували з 24 лютого близько 41 170 окупантів. Минулої доби російська армія втратила близько 140 військових, один гелікоптер та чотири артилерійські системи.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – 41 170 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1768 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,
  • артилерійських систем – 936 (+4) од,
  • РСЗВ – 259 (+0) од,
  • засоби ППО – 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • Гелікоптерів – 191 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,
  • спеціальна техніка – 82 (+0).

 

Нагадаємо, росіяни несуть важкі втрати, але продовжують атакувати у бік Бахмуту. Морально-психологічний стан російських військових низький через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху.

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