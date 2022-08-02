Учора ЗСУ знищили ще 140 окупантів і один гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Збройні сили Україні ліквідували з 24 лютого близько 41 170 окупантів. Минулої доби російська армія втратила близько 140 військових, один гелікоптер та чотири артилерійські системи.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:

особового складу – 41 170 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1768 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,

артилерійських систем – 936 (+4) од,

РСЗВ – 259 (+0) од,

засоби ППО – 117 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

Гелікоптерів – 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,

спеціальна техніка – 82 (+0).

Нагадаємо, росіяни несуть важкі втрати, але продовжують атакувати у бік Бахмуту. Морально-психологічний стан російських військових низький через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху.