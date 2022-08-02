З окупованих населених пунктів Харківщини вивезли 872 людини

З-під окупації в Харківській області виїхали 872 людини, в тому числі 203 дитини. Зараз всі евакуйовані перебувають у безпеці.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Дякуємо усім обласним службам, які брали участь у підготовці та проведенні евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов окрема подякував волонтерам, які “надають неоціненну допомогу вивезенню мирного населення з окупованих територій, хоч це часто небезпечно і для них самих”.

Нагадаємо, на Харківщині поліція вилучила тіла жителів одного з населених пунктів, які загинули під час російського обстрілу.