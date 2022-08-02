На півдні ЗСУ ліквідували 32 окупантів та гаубицю ворога

За останній бойовий день Збройні сили України ліквідували у південних областях 32 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Також ліквідовано російську техніку:

самохідну гаубицю “Мста-С”,

зенітно-ракетний комплекс “ТОР”,

чотири одиниці броньованої техніки.

Наша авіація нанесла три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, у південному напрямку окупанти за добу завдали шість ударів.

У районі села Довгове Херсонської області рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів.

Станом на ранок 1 серпня Росія втратила в Україні вже 41 030 солдатів, 1768 танків і 4011 бойових броньованих машин.