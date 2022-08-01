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Український спротив підірвав танк окупантів, - Андрющенко

Танк російських загарбників загорівся через пожежу на полі поруч із ним.

Український спротив підірвав танк окупантів, - Андрющенко
Фото: скрін відео

Група українського спротиву “Немезіда” в районі с. Безіменне біля тимчасово окупованого Маріуполя підпалила поле з українським зерном, щоб його не змогли вкрасти росіяни. 

Про це повідомив радник міського голова Маріуполя Петро Андрющенко.

“Пожар перекинувася на ремонтну базу, розміщену на околиці селища Безіменне. На території бази окупанти ремонтують та фарбують важку військову техніку. У підсумку або через детонацію БК, або через топливо відремонтований танк зайнявся і пішов за крейсером “Москва”, - повідомив Андрющенко. 

Він додав, що МЧС Росії зайнялось ліквідацією пожежі, щоб врятувати іншу техніку окупантів.   

“МраZота, ось що таке “контрольований підпал”, а не камиш по місту палити”, - написав радник мера Маріуполя.   

Нагадаємо, 29 липня Петро Андрющенко повідомляв, що під тимчасово окупованим Маріуполем горять поля. Таким чином український спротив не дає росіянам вкрасти українське зерно.

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