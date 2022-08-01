У росіян стільки поранених на Херсонщині, що в Бериславі розгорнули військовий госпіталь, - Соболевський

"Лікарів завезли з Росії, близько сорока людей".

На Херсонщині росіяни несуть великі втрати. Тож у Бериславі розгорнули військовий госпіталь.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, кількість поранених постійно збільшується. Тому і облаштували госпіталь на базі лікарні.

"Лікарів завезли з Росії, близько сорока людей. Намагалися їх розселити по житлам, що залишили люди, але місцеві їх прогнали - так що поки військові лікарі змушені жити в одному з корпусів лікарні", - розповів Соболевський.

Нагадаємо, в області українські захисники вже звільнили 46 населених пунктів.

Учора морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ у бою на території Херсонщини захопили у полон 11 російських військовослужбовців.