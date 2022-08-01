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Спочатку дрон-камікадзе, а тоді міномет, - українські бійці показали, як знищили рашистів

Завдяки дрону ліквідували двох росіян, ще троє було поранено.

Спочатку дрон-камікадзе, а тоді міномет, - українські бійці показали, як знищили рашистів
Фото: Радіо Свобода

Українські захисники показали, як знищували дроном-камікадзе російських окупантів.

Відео оприлюднили на Facebook-сторінці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

За інформацією військових, над завданням працювали розвідники бригади, а також спецпризначенці.

Дроном-камікадзе бійці ліквідували двох окупантів і поранили трьох.

"По залишкам особового складу противника було допрацьовано мінометом 82 мм", - додали в бригаді.

Нагадаємо, днями українські захисники збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію в Миколаївській області.

Станом на 1 серпня Росія втратила на війні в Україні вже 736 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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