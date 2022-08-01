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Звернення про зникнення 4242 дітей зафіксували в Нацполіції

Наразі розшукали 4 039 неповнолітніх українців.

Звернення про зникнення 4242 дітей зафіксували в Нацполіції
Фото: Пресслужба МВСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували звернення про зникнення 4242 дітей.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, вдалося розшукати вже 4 039 дітей. Це становить 95,2% від загальної кількості.

Найбільше звернень про зниклих надходило з Донецької, Харківської та Херсонської областей. 

Від моменту запровадження в Україні воєнного стану в активному розшуку перебуває 203 дитини.

Нагадаємо, в нашій державі запрацював офіційний портал для розшуку дітей. Інформаційна платформа «Діти війни» допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до РФ.

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