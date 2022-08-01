Пасажири не будуть платити за проїзд у комунальному транспорті після повітряної тривоги

У КМДА пояснили, як працюватиме наземний громадський транспорт з 1 серпня.

Пасажири комунального наземного транспорту не платитимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє в Telegram.

"Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги. Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені", − йдеться в повідомленні.

Після відбою тривоги водій очікуватиме пасажирів протягом десяти хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутись до транспортного засобу, можуть скористатися наступним.

"Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", − додали в КМДА.

Місто закликає приватних перевізників дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо оплачений проїзд після відновлення руху.

Нагадаємо, Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.