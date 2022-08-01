Залужний, Кулеба і Єрмак провели телефонну розмову з Блінкеном, Салліваном і Міллі

Обговорили потреби української армії, ситуацію на фронті та організацію розмови між президентами США й України.

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони обговорили ситуацію на фронті й потреби української армії.

Також Єрмак і Салліван погодилися організувати найближчим часом розмову президентів України та США – Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.

Нагадаємо, раніше Єрмак і Залужний провели телефонну розмову зі Салліваном і Міллі. Під час неї проінформували про створення єдиного інформаційного хабу. За задумом, він сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа. Завдяки такому хабу вдасться максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів.