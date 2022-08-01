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ДБР повідомило про підозру зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога

Сьогодні колишній офіцер ВМС воює проти України.

ДБР повідомило про підозру зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога
Станіслав Походощук
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Про це повідомила пресслужба бюро.

"Після захоплення окупантами у Севастополі корвету "Тернопіль" та його військової частини, офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу у 36 бригаді ракетних катерів Балтійського флоту Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Крім того, ДБР вчергове наголосило, що всі зрадники та колаборанти будуть притягнуті до відповідальності, а злочини проти основ національної безпеки не мають строку давності.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвета "Тернопіль" Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів.

Також повідомлення про підозру в держзраді отримали колишній командир підводного човна "Запоріжжя" та командир російського фрегата "Адмірал Макаров", який раніше дезертирував з Криму.

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