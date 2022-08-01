Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Пелосі не полетить на Тайвань
Пелосі не полетить на Тайвань
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

Морські піхотинці ЗСУ захопили у полон 11 росіян на Херсонщині

Серед них один офіцер, один прапорщик та дев’ять мобілізованих так званої “ДНР”.

Морські піхотинці ЗСУ захопили у полон 11 росіян на Херсонщині
Фото: МВС України у Telegram

Минулої доби морські піхотинці Військово-морських сил Збройних сил України у бою на території Херсонської області захопили у полон 11 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

“В результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських військ. Серед них один офіцер, один прапорщик та дев’ять мобілізованих так званої “ДНР”, − ідеться у повідомленні.

Полонені передані до відповідних компетентних органів.

Крім того, підрозділи артилерії ВМС 31 липня знищили одну ворожу бойову машину піхоти, а більш як 20 загарбників були ліквідовані чи поранені.

Нагадаємо, українські сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною. Продовжується знищення живої сили, боєприпасів та складів росіян. Під контролем логістичні та транспортні артерії. Понтонні та поромні переправи не рятують ворога. Однак окупанти продовжують ракетні обстріли як елемент протидії контрнаступу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також