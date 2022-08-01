Морські піхотинці ЗСУ захопили у полон 11 росіян на Херсонщині

Серед них один офіцер, один прапорщик та дев’ять мобілізованих так званої “ДНР”.

Минулої доби морські піхотинці Військово-морських сил Збройних сил України у бою на території Херсонської області захопили у полон 11 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

“В результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських військ. Серед них один офіцер, один прапорщик та дев’ять мобілізованих так званої “ДНР”, − ідеться у повідомленні.

Полонені передані до відповідних компетентних органів.

Крім того, підрозділи артилерії ВМС 31 липня знищили одну ворожу бойову машину піхоти, а більш як 20 загарбників були ліквідовані чи поранені.

Нагадаємо, українські сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною. Продовжується знищення живої сили, боєприпасів та складів росіян. Під контролем логістичні та транспортні артерії. Понтонні та поромні переправи не рятують ворога. Однак окупанти продовжують ракетні обстріли як елемент протидії контрнаступу.