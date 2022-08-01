Попередньо постраждалих та загиблих немає.

Сьогодні о 09:38 в Одесі по вулиці Катерининська, 35 у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа даху.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м кв. Підрозділами ДСНС було евакуйовано 30 мешканців будинку.

Фото: ДСНС України у Telegram

“О 12:48 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень”, − йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України у Telegram

Вогнеборці працюють в апаратах для захисту органів дихання та зору. З будівлі було евакуйовано 30 осіб. На місці працюють психологи ДСНС.

Роботи продовжуються. До гасіння залучено 95 осіб та 22 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 28 липня рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула в порту Одеси. Ніхто не постраждав.