Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Пелосі не полетить на Тайвань
Пелосі не полетить на Тайвань
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі спалахнула пожежа у житловому будинку

Попередньо постраждалих та загиблих немає.

В Одесі спалахнула пожежа у житловому будинку
Фото: ДСНС України у Telegram

Сьогодні о 09:38 в Одесі по вулиці Катерининська, 35 у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа даху.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м кв. Підрозділами ДСНС було евакуйовано 30 мешканців будинку.

Фото: ДСНС України у Telegram

“О 12:48 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень”, − йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України у Telegram

Вогнеборці працюють в апаратах для захисту органів дихання та зору. З будівлі було евакуйовано 30 осіб. На місці працюють психологи ДСНС.

Роботи продовжуються. До гасіння залучено 95 осіб та 22 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 28 липня рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула в порту Одеси. Ніхто не постраждав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також