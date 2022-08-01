​Перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

Перше судно для експорту українського зерна о 8:30 вийшло з порту Одеси.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

У міністерстві інфраструктури уточнили, що судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

"Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.

Україна і Туреччина під егідою ООН 22 липня уклали в Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в "зерновому" договорі. Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання в Стамбулі.

29 липня посли країн Великої сімки в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску "зернового коридору".