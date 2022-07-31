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У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

За словами власника складу, там зберігалися застарілі боєприпаси.

У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

На складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під болгарським містом Карнобатом стався вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано. Місце події обстежено безпілотником, територія буде закрита протягом 72 годин. 

Заступниця міського голови Карнобату Стефка Іванова повідомила, що ані людських жертв, ані загрози населенню зараз немає.

За словами власника складу Еміліана Гебрєва, там зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були оплачені.

"Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О четвертій ранку пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, а нам не залишилося іншого вибору, як зберігати його там", - сказав він.

Нагадаємо, що болгарський балкер "Рожен" стане першим судном, яке експортуватиме українське зерно з Чорноморська до румунського порту Суліна через зерновий коридор. 

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