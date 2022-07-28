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На Херсонщині горить черговий склад росіян, - Хлань

Цього разу склад був розташований неподалік від Нової Каховки.

На Херсонщині горить черговий склад росіян, - Хлань
Сергій Хлань
Фото: скрін

Біля Нової Каховки на Херсонщині, в Чорнянці, українські захисники взірвали склад з боєприпасами росіян.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“Окупанти запевняють, що це горить селітра”, - зазначив Хлань.

Раніше ОК “Південь” повідомляло про підірваний склад боєприпасів російських окупантів у Солдатському.

Нагадаємо, після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу".

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