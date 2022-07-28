Кличко попросив у Словенії спецавтомобілі

Віталій Кличко зустрівся вчора, 27 липня, з делегацією зі Словенії на чолі з віце-прем‘єркою – міністеркою закордонних справ Танею Файон.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Європейські партнери продовжують допомагати та підтримувати Україну в боротьбі з російськими варварами”, - запевнив мер Києва.

Під час зустрічі він звернувся щодо надання Києву пожежно-рятувальних автомобілів та швидких.

Кличко зазначив, що це дозволить місту більш оперативно та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації. Також це допоможе зберегти життя мешканців столиці, яку продовжує обстрілювати російський агресор.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав Держприкордонслужбі 35 мікроавтобусів для посилення захисту кордонів України.