Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
ГоловнаСуспільствоВійна

Кличко попросив у Словенії спецавтомобілі

Мер Києва зустрівся із делегацією зі Словенії.

Кличко попросив у Словенії спецавтомобілі
Фото: Пресслжба Віталія Кличка

Віталій Кличко зустрівся вчора, 27 липня, з делегацією зі Словенії на чолі з віце-прем‘єркою – міністеркою закордонних справ Танею Файон.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Європейські партнери продовжують допомагати та підтримувати Україну в боротьбі з російськими варварами”, - запевнив мер Києва

Під час зустрічі він звернувся щодо надання Києву пожежно-рятувальних автомобілів та швидких.

Кличко зазначив, що це дозволить місту більш оперативно та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації. Також це допоможе зберегти життя мешканців столиці, яку продовжує обстрілювати російський агресор.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав Держприкордонслужбі 35 мікроавтобусів для посилення захисту кордонів України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також