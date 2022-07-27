Два загони Держприкордонслужби отримали почесну відзнаку

Один з них - загін морської охорони.

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” два загони Державної прикордонної служби України.

Про це стало відомо з указу №534/2022 президента України Володимира Зеленського.

Згідно із документом, відзнаку отримали:

23 загін морської охорони Державної прикордонної служби України;

1 прикордонний загін Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що підрозділи отримали відзнаку “з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України”.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав Держприкордонслужбі 35 мікроавтобусів для посилення захисту кордонів України.