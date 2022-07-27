Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, - Бербок

Його мали відправити в іншу державу, але домовилися про поступки.

Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"...Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, її мали відправити в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну", - сказала Бербок.

За її словами, у ФРН сподіваються, що вдасться поставити в Україну більше таких систем.

Тим часом заступниця прессекретаря федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман нині запевнила, що її держава передасть Україні IRIS-T до кінця 2022 року.

Як повідомила "Європейська правда", це пов'язано з обмеженими потужностями військової промисловості ФРН, яка скорочувалася останніми роками через відсутність попиту.

Нагадаємо, раніше український посол у ФРН Андрій Мельник заявляв, що найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію розміром з Київ, надійде в Україну в жовтні.

Наразі Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. А уряд схвалив продаж нашій державі 100 артустановок Panzerhaubitze 2000.