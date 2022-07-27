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З початку війни Росія зруйнувала в Україні щонайменше 183 релігійні споруди

Найбільше зруйнованих релігійних споруд у Донецькій і Луганській областях.

З початку війни Росія зруйнувала в Україні щонайменше 183 релігійні споруди
Фото: Facebook/оперативне командування Північ"

З початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала щонайменше 183 релігійні споруди у 14 областях України. Йдеться про церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот.

Про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Згідно з результатами моніторингу ДЕСС, із 183 пошкоджених споруд – 5 мусульманських, 5 юдейських, решта 173 – християнські, 73% з яких (127 об’єктів) належать Українській Православній Церкві.

Фото: dess.gov.ua

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій (45) та Луганській (40) областях. Після них ‒ Київська (34) та Харківська (25) області.

Повний перелік споруд релігійних спільнот України, що зазнали руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Росії можна переглянути тут.

Нагадаємо, протягом трьох місяців війни до Православної церкви України з московського патріархату приєдналося близько 600 нових громад.

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