Очільниці "митного посту" тимчасово окупованої Луганщини повідомили по підозру

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Прокуратура оголосила підозру очільниці так званого "митного посту" у тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В спецслужбі зазначили - 47-річна підозрювана і раніше працювала в окупаційній "митниці" та мала бажання очолити її "підрозділ".

Фото: СБУ

"Наразі колаборатка є начальником незаконно створеного органу в окупованому селищі Мілове Старобільського району. Вона виконує організаційно-розпорядчі функції та забезпечує надходження "митних платежів" для потреб окупаційного режиму на Луганщині", - розповіли в СБУ.

За матеріалами спецслужби Луганська обласна прокуратура повідомила зловмисниці про підозру у колабораційній діяльності.

В СБУ підкреслили - відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України за добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованих територіях колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Нагадаємо, нині в СБУ повідомили, що встановили особи і зібрали доказову базу щодо п’ятьох колаборантів, які допомагають РФ встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.