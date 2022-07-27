Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільниці "митного посту" тимчасово окупованої Луганщини повідомили по підозру

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна. 

Очільниці "митного посту" тимчасово окупованої Луганщини повідомили по підозру

Прокуратура оголосила підозру очільниці так званого "митного посту" у тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В спецслужбі зазначили - 47-річна підозрювана і раніше працювала в окупаційній "митниці" та мала бажання очолити її "підрозділ". 

Фото: СБУ

"Наразі колаборатка є начальником незаконно створеного органу в окупованому селищі Мілове Старобільського району. Вона виконує організаційно-розпорядчі функції та забезпечує надходження "митних платежів" для потреб окупаційного режиму на Луганщині", - розповіли в СБУ.

За матеріалами спецслужби Луганська обласна прокуратура повідомила зловмисниці про підозру у колабораційній діяльності.

В СБУ підкреслили - відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України за добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованих територіях колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна. 

Нагадаємо, нині в СБУ повідомили, що встановили особи і зібрали доказову базу щодо п’ятьох колаборантів, які допомагають РФ встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також