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Залужний провів розмову з Начальником штабу оборони Канади

Сторони обговорили питання захисту України від російської агресії.

Залужний провів розмову з Начальником штабу оборони Канади
Фото: Пресслужба Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 27 липня, голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром. 

Про це повідомляє пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Подякував йому і в його особі Премʼєр-міністрові Канади та всьому канадському народу за військову допомогу нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії. Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки”, - йдеться у повідомленні. 

Залужний зазначив, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України, і подякував йому за це.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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