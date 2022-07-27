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Постраждалі від війни діти з Києва відправились на відпочинок за кордон

Цього разу постраждалі діти відправились до Фінляндії.

Постраждалі від війни діти з Києва відправились на відпочинок за кордон
Фото: EPA/UPG

Десять дітей із столичних родин, які постраждали від війни, відправилися на відпочинок до Тампере – фінського побратима Києва.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Діти відпочиватимуть в таборі поблизу Тампере, програмою перебування, ретельно підготовленою фінськими колегами, передбачено спортивні та освітні заходи, які сприятимуть ближчому знайомству з фінською культурою, створенню атмосфери дружби та взаємної довіри українських та фінських однолітків”, - йдеться у повідомленні.

В КМДА зазначили, що раніше на відпочинок та оздоровлення до Італії вже відправилися близько 80 осіб із числа багатодітних родин Києва. Крім того, більше 50 осіб із числа родин захисників України поїхали до Грузії.

Нагадаємо, з Києва на оздоровлення відправили майже дві тисячі дітей. Для відпочинку обрали такі регіони, де поруч із таборами немає військових або інфраструктурних об’єктів.

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