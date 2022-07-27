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Три підрозділи Нацгвардії отримали почесну відзнаку

Серед них - дві бригади та один полк.

Три підрозділи Нацгвардії отримали почесну відзнаку
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” дві бригади та полк Нацгвардії України

Про це стало відомо з указів, оприлюднених на сайті президента України.

Зокрема, згідно із указом №535/2022 почесною відзнакою “За мужність та відвагу” відзначається 8 полк оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України.

Крім того, згідно із указами №536/2022 та №537/2022 почесною відзнакою “За мужність та відвагу” відзначаються 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана та 4 бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” два загони Державної прикордонної служби України

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