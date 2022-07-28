Болгарський балкер стане першим судном, яке вийде з розблокованого українського порту Чорноморськ

Судно готове до відходу, бо до Стамбула воно попрямує зі зменшеною кількістю екіпажу, а на Босфорі його поповнять.

Болгарський балкер "Рожен" стане першим судном, яке експортуватиме українське зерно з Чорноморська до румунського порту Суліна через зерновий коридор, повідомляє BGNES.

"Рожен" має завезти у Великобританію 40 тисяч тонн кукурудзи. Судно зайшло в Чорноморськ ще 21 лютого і донині перебуває в блокаді.

У квітні вдалося лише змінити екіпаж балкера.

За словами директора BMF Shipping капітана Олександра Калчева, "Рожен" готовий до відходу, бо до Стамбула попрямує зі скороченим штатом екіпажу, а на Босфорі його поповнять.

Для експорту українського зерна керівництво BMF має дозвіл здійснити першу частину рейсу з меншою кількістю екіпажу.

Очікується, що балкер вирушить із Чорноморська найближчими днями. Наразі триває організація зернового коридору.

Нагадаємо, днями в болгарський порт Варна прибуло перше судно з агропродукцією, яке вийшло з українського порту Рені на Дунаї.