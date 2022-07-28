Болгарський балкер стане першим судном, яке вийде з розблокованого українського порту Чорноморськ

Болгарський балкер "Рожен" стане першим судном, яке експортуватиме українське зерно з Чорноморська до румунського порту Суліна через зерновий коридор, повідомляє BGNES.
"Рожен" має завезти у Великобританію 40 тисяч тонн кукурудзи. Судно зайшло в Чорноморськ ще 21 лютого і донині перебуває в блокаді.
У квітні вдалося лише змінити екіпаж балкера.
За словами директора BMF Shipping капітана Олександра Калчева, "Рожен" готовий до відходу, бо до Стамбула попрямує зі скороченим штатом екіпажу, а на Босфорі його поповнять.
Для експорту українського зерна керівництво BMF має дозвіл здійснити першу частину рейсу з меншою кількістю екіпажу.
Очікується, що балкер вирушить із Чорноморська найближчими днями. Наразі триває організація зернового коридору.
Нагадаємо, днями в болгарський порт Варна прибуло перше судно з агропродукцією, яке вийшло з українського порту Рені на Дунаї.