Єврокомісія пропонує включити Україну та Молдову до Транс'європейської транспортної мережі та виключити з неї РФ і Білорусь

Європейська комісія пропонує продовжити чотири європейські транспортні коридори на територію України та Молдови, включаючи порти Маріуполя та Одеси, а також - виключити Росію та Білорусь із Транс'європейської транспортної мережі.

Відповідний анонс у четвер у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Адальберт Янц, предає "Інтерфакс-Україна".

"Єврокомісія вносить пропозицію переглянути правила щодо Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), щоб відобразити геополітичні зміни ландшафту, викликані агресивною війною Росії проти України. Поправки продовжують чотири європейські транспортні коридори в Україну та Молдову, включаючи порти Маріуполя та Одеси. Ці коридори будуть ключовими пріоритетами у плані відновлення інфраструктури України", - сказав він.

"Пропозиції також виключають Росію та Білорусь із Транс'європейської транспортної карти. У нинішньому контексті співпраця з Росією та Білоруссю не лише недоречна, а й не в інтересах Європейського Союзу", - наголосив Янц.

За словами представника Єврокомісії, ці пропозиції будуть частиною переговорів, що вже продовжуються, з Європейським парламентом і Європейською радою.

Нагадаємо, після підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.