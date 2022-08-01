Український наступ змушує росію збільшити війська на окупованому півдні, - Скібіцький

Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти Збройних сил України.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю виданню The Guardian.

За словами представника воєнної розвідки України, РФ два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсона. Ворог також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

«Вони нарощують війська, готуються до нашого контрнаступу і, можливо, готуються розпочати свій наступ. Для них південь є ключовим, перш за все через Крим», - сказав Скібіцький.

За словами Скібіцького, якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються на території РФ.

«Зараз вони створюють стрілецькі батальйони резервістів у кожному російському військовому окрузі та третій армійський корпус у Західному військовому окрузі», - зазначив він.

Крім того, він відзначив здатність ворога швидко перекидати сили, посилаючись на їхні військові навчання, що передували війні та російський відступ з північних регіонів України в березні, коли ворог знову з’явився на Донбасі через два тижні.

«Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі через два-три тижні, якщо їм буде потрібно», - додав представник ГУР.

Також Вадим Скібіцький зазначив, що крім додаткової зброї Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.

Раніше воєнна розвідка повідомила, що дві сотні російських морських піхотинців, які входять у 810 бригаду, відмовилися повертатись на війну в Україну.

Крім того, Скібіцький повідомляв про зміну настроїв населення в окупованому Росією Криму. До кримчан приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.