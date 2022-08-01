Обстрілами росіян у Запорізькій області знищено 30-40 тисяч тонн зернових, - Старух

Російські окупанти не лише знищують зерно, але й крадуть його.

З 1 липня в Запорізькій області обстрілами росіян пошкоджено 9 693 га полів. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових знищено росіянами.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в інтерв'ю Укрінформу.

“Приблизні збитки тільки щодо цього питання - 340 мільйонів гривень. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашистські”, - зазначив Старух.

Він додав, що у Запорізькій області очікують зібрати до 700 тис. тонн зерна на неокупованій частині.

“Минулого року було 5 мільйонів тонн по всій області. Основна аграрна частина зернових у нас на лінії зіткнення або за лінією зіткнення. Там просто крадуть або купують за копійки зернові культури”, - наголосив голова Запорізької ОВА.

Олександр Старух розповів, що виникає питання - що буде з посівною кампанією наступного року.

Але зараз зерно є, область буде з хлібом, запаси цього року забезпечено.

Нагадаємо, станом на 30 липня російські війська на території Запорізької області захопили в заручники 453 людини. З них 191 досі утримується в неволі.