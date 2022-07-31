Громадянам України рекомендовано утриматись від відвідування південних районів Сербії, - МЗС

Міністерство закордонних справ радить громадянам України утриматися від відвідування південних районів Сербії. Також рекомендовано уникати місць масового скупчення людей.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство”, - наголосило МЗС.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову “гарячу лінію” для допомоги українцям: +381631113185.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на “гарячу лінію” МЗС України: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії українцям рекомендовано використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, на півночі частково визнаного Косова місцеві серби зводять барикади. Таким чином серби протестують проти рішення влади республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

Раніше повідомлялось, що Косово вже до кінця цього року планує подати заявку на отримання офіційного статусу країни-кандидата до ЄС. У країні вважають, що виконали більшість пунктів з Угоди про стабілізацію та асоціацію.