Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Тарас Чмут: «Ми маємо більш серйозно ставитися до війни»
Тарас Чмут: «Ми маємо більш серйозно ставитися до війни»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Харківські угоди: зрада без строку давності
Харківські угоди: зрада без строку давності
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Громадянам України рекомендовано утриматись від відвідування південних районів Сербії, - МЗС

МЗС України уважно відстежує ситуацію на півдні Сербії.

Громадянам України рекомендовано утриматись від відвідування південних районів Сербії, - МЗС
Фото: Радіо Свобода

Міністерство закордонних справ радить громадянам України утриматися від відвідування південних районів Сербії. Також рекомендовано уникати місць масового скупчення людей.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство”, - наголосило МЗС.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову “гарячу лінію” для допомоги українцям: +381631113185.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на “гарячу лінію” МЗС України: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії українцям рекомендовано використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, на півночі частково визнаного Косова місцеві серби зводять барикади. Таким чином серби протестують проти рішення влади республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

Раніше повідомлялось, що Косово вже до кінця цього року планує подати заявку на отримання офіційного статусу країни-кандидата до ЄС. У країні вважають, що виконали більшість пунктів з Угоди про стабілізацію та асоціацію.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також