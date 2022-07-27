До кінця 2022 року Косово хоче подати заявку на вступ до ЄС

Косово вже до кінця цього року планує подати заявку на отримання офіційного статусу країни-кандидата до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністерку закордонних справ частково визнаного Косова Доніку Гервалла.

"За нашими очікуваннями, вступ Косово займе менше часу, ніж в інших країн регіону, тому що на даному етапі Косово відповідає усім критеріям у сфері законодавства, прав людини, демократичних стандартів, верховенства права", - повідомила Доніка Гервалла.

Вона вважає, що Косово виконало більшість пунктів з Угоди про стабілізацію та асоціацію.

У разі подання заявки Косово стане останньою з шести країн Західних Балкан, які планують вступ до ЄС.

Ймовірно, перешкодою для Косова стане позиція країн-членів ЄС, які ще не визнають його - Іспанії, Греції, Кіпру, Словаччини та Румунії.

Раніше президент Сербії Александар Вучич погрожував Косову жорсткою реакцією, якщо буде спроба вступити до ЄС або НАТО, заявивши, що це будуть "не просто заяви для медіа".

Косово проголосило незалежність в односторонньому порядку в лютому 2008 року. Суверенітет Косова визнали більш ніж 110 країн світу, в тому числі США. Україна не визнає незалежність Косова і не має з цим регіоном дипломатичних відносин.

Раніше Косово вже заявляло про плани стати членом ЄС.