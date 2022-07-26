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Країни ЄС узгодили скорочення споживання газу, для багатьох країн будуть винятки, – ЗМІ

Рішення має бути підтверджено сьогодні.

Країни ЄС узгодили скорочення споживання газу, для багатьох країн будуть винятки, – ЗМІ
Фото: energynews.com.ua

Представники країн ЄС у загальних рисах узгодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу. Проте очікується низка винятків.

Про довідалось агентство dpa, повідомила Spiegel.

Рішення має бути офіційно підтверджено сьогодні на спеціальній зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі. Воно повинне зменшити ризики, які можуть виникнути через повне припинення поставок російського газу. Видання очікує, що рішення буде досягнуте без проблем.

Як підтвердили дипломати dpa, план Єврокомісії передбачає добровільне скорочення національного споживання на 15% у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Крім того, планується створення можливості для ініціювання сигналу тривоги ЄС у разі серйозних перебоїв у постачанні, а також встановлення обов’язкових цілей економії.

Однак, порівняно з першим проєктом Комісії, наразі є значно більше можливих винятків, до того ж пропозиція щодо обов’язкових цілей економії потребує схвалення групи 15 із 27 країн ЄС. Вони мають складати разом не менше 65% від загальної чисельності населення ЄС.

Видання повідомляє, що крім Угорщини, тільки три інші країни-члени нещодавно висловили серйозні застереження.

Винятки повинні передбачати, що такі країни, як Кіпр, Мальта та Ірландія, не будуть зобов’язані економити газ, доки їх не підключать безпосередньо до газової мережі іншої держави-члена.

Інші країни, при наближенні електроенергетичної кризи або споживанні газу як сировини, наприклад, для виробництва добрив, повинні зменшити обов’язкову економію.

Також повідомляється, що Німеччина підтримує плани надзвичайних ситуацій як одна з країн, які все ще сильно залежать від російського газу. Очікується, що міністр економіки Роберт Хабек візьме участь у спеціальній зустрічі від імені федерального уряду. Політик від німецьких Зелених у понеділок увечері звинуватив президента Росії у "підступній грі" через анонсовані подальші скорочення поставок газу.

Нагадаємо, ЄС має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Також Євросоюз вважає політично вмотивованим скорочення Росією потоків газу через "Північний потік".

Крім того, ЄС готує рекомендації країнам-членам на випадок раптового припинення постачання газу з РФ.

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