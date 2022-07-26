У Франції відкриють великий центр вакцинації від мавпячої віспи

У країні вже зареєстровано понад 1700 підтверджених випадків хвороби.

У Франції відкриють великий центр вакцинації від захворювання на віспу мавп.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Франсуа Брон, пише Укрінформ з посиланням на телеканал BFMTV.

Центр відкриють у паризькому регіоні Іль-де-Франс.

Зазначимо, у країні вже зареєстровано понад 1700 підтверджених випадків хвороби.

Брон також оголосив, що сьогодні буде видано наказ, що дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.

“У нас є дози, тепер нам потрібна зброя, щоб вакцинувати”, – сказав міністр.

Згідно з даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у столичному регіоні було зареєстровано майже половину із підтверджених у країні випадків недуги.

Нагадаємо, ВООЗ вирішила оголосити спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

У травні цю рідкісну вірусну інфекцію зафіксували в 10 країнах – в Австралії, Європі та Америці.

Тоді ж ВООЗ заявила, що захворюваність на віспу мавп може зрости влітку через вечірки та фестивалі, проте спалах мавпячої віспи не переросте в пандемію.