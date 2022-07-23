ВООЗ оголосила мавпячу віспу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу

Вже є понад 16 тис. зареєстрованих випадків із 75 країн і територій.

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила оголосити спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус у Twitter.

"У світлі епідемії мавпячої віспи, що має понад 16 тис. зареєстрованих випадків із 75 країн і територій, я знову скликав надзвичайний комітет. Виходячи з критеріїв міжнародних правил охорони здоров’я, я вирішив оголосити цей спалах надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення", - заявив Гебреїсус.

In light of the evolving #monkeypox outbreak with over 16,000 reported cases from 75 countries & territories, I reconvened the emergency committee. Based on the Intl. Health Regulations criteria, I decided to declare this outbreak a Public Health Emergency of Intl. Concern. https://t.co/jtSj4pZTvl — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 23, 2022

Нагадаємо, в травні цю рідкісну вірусну інфекцію зафіксували в 10 країнах – в Австралії, Європі та Америці.

Тоді ж ВООЗ заявила, що захворюваність на віспу мавп може зрости влітку через вечірки та фестивалі, проте спалах мавпячої віспи не переросте в пандемію.