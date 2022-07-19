У Гані підтвердили перші випадки смертельного вірусу Марбург

У Гані підтвердили перші два випадки зараження смертельним вірусом Марбург –високоінфекційним захворюванням з того ж сімейства, що й вірус, який викликає лихоманку Ебола.

Про це пише BBC.

Обидва хворі нещодавно померли в лікарні в південному регіоні Ашанті.

“Результати аналізів були позитивними на початку цього місяця, їх тепер перевірила лабораторія у Сенегалі”, – йдеться у повідомленні

98 людей наразі перебувають на карантині через підозру на контакт з померлими. Серед них –родичі, медики та працівники моргу.

Вірус виявили у Західній Африці вдруге. Торік у Гвінеї підтвердили один випадок смерті від хвороби.

Хвороба передається людям від тварин, зокрема кажанів та поширюється між людьми через рідини в організмі. Це важке, часто смертельне захворювання з такими симптомами: головний біль, лихоманка, біль у м'язах, блювота кров’ю і кровотеча.

Людей просять триматися якомога далі від печер та ретельно готувати всі м'ясні продукти перед їх вживанням.

Згідно з даними ВООЗ, за межами Західної Африки попередні спалахи та спорадичні випадки трапилися в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Найбільше смертей від вірусу було зареєстровано у 2005 році в Анголі – 200. Перший в історії спалах Марбургу стався у Німеччині в 1967 році, коли померло семеро людей.