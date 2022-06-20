Зеленський: Африка опинилася в заручниках у Росії, яка блокує експорт продовольства

Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський наголосив, що для того, щоб не було загрози голоду, намагання Росії повернутися до загарбницької політики колоніалізму мають припинитися.

Він зазначив, що Африка фактично опинилася "в заручниках" у Росії, яка блокує експорт українського продовольства.

"Ця війна може здаватися декому дуже далекою від вас і ваших країн. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сімей у країнах Азії, Європи, Латинської Америки. На всіх континентах болісно відчувається несправедливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що криза почалась саме після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному й Азовському морях.

"Морський шлях – основний для аграрного сектору нашої держави. А український аграрний експорт – це одна з основ стабільності глобального ринку продовольства. Україна – один з основних постачальників пшениці, соняшникової олії, кукурудзи. За експертними підрахунками, від експорту нашого продовольства залежить життя близько чотирьохсот мільйонів людей у різних країнах світу. І якби не російська війна проти України, просто не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку. Якби не російська війна, наші фермери й аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний урожай. Якби не російська війна, люди в Африці, в Азії та будь-де ще у світі не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти", - сказав президент.

Зеленський розповів, що Україна зараз намагається побудувати нову логістику постачання. Ми налагоджуємо експорт залізницею та через порти сусідніх країн, щоб іще торішній врожай і врожай цього року зміг потрапити до споживачів.

Але за новими маршрутами вдається направляти значно менший обсяг і за значно більший час.

Президент наголосив, що голос Африки у Раді Безпеки ООН "не був почутий повною мірою". Тому він закликає після цієї війни та перемоги України провести глобальну конференцію щодо реформування й трансформації ООН. Також Зеленський анонсував, що найближчим буде призначено спеціального представника України в справах Африки.

Крім того, готується перше в історії нашої держави регіональне турне міністра закордонних справ України державами Субсахарської Африки.

Зеленський також запросив учасників засідання відвідати Україну.

"Ми маємо звільнити наших людей від загроз, які для нас штучно створюють будь-які держави, які просто хочуть нас підкорити, використовувати наші ресурси й нашу землю. І наше завдання номер один зараз – нарешті позбутися загрози голоду. У 21-му столітті такої загрози просто не може бути – завдяки Україні, завдяки нашому агросектору. Ми перекриваємо будь-які дефіцити, ми виробляємо все, щоб продовольства вистачало кожній вашій країні, усім споживачам, з якими ми працюємо. Якби не російська війна, ви б зараз перебували в зовсім іншому становищі – абсолютно безпечному. Ось чому, щоб не було голоду, повинні закінчитись й намагання таких держав, як Росія, повернутись до загарбницької політики колоніалізму. Час імперій минув! Люди мають право просто жити, просто жити й мати все для життя", - додав президент.

Нагадаємо, крім того, що російські загарбники блокують українські порти, що унеможливлює експорт, Кремль намагається продати вкрадене в Україні зерно постраждалим від посухи країнами Африки.