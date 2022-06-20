Центр "ЯМаріуполь" запрацює 21 червня в Кропивницькому

Центр підтримки переселенців "ЯМаріуполь" запрацює завтра, 21 червня, у Кропивницькому.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

"Головне завдання центрів "ЯМаріуполь" - реабілітувати маріупольців та повернути їх до життя. На цьому шляху їм необхідна підтримка - від гуманітарної до психологічної, від юридичної до соціальної. Місце, куди вони можуть звернутися з будь-яким питанням та отримати консультацію. Місце, де можна відчути себе вдома, небайдужість та зустріти людську підтримку", - сказав очільник Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомляв, що для центру виділили приміщення в ЦНАПі Кропивницького.

"ОВА курує всі організаційні моменти. Маріупольці планують в офісі надавати своїм землякам гуманітарну допомогу, працюватимуть психологи, дитяча кімната, юристи. Раджу маріупольцям, які зупинилися не лише в Кропивницькому, а й на території всієї Кіровоградщини, слідкувати за новинами", - зазначив Райкович.

Нагадаємо, "ЯМаріуполь" анонсували відкрити в Хмельницькому. До цього центри запрацювали в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці.