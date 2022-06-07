Черговий центр “ЯМаріуполь” відкриється у Хмельницькому

Про це домовилися мери міст Вадим Бойченко та Олександр Семчишин.

Незабаром у Хмельницькому відкриється центр допомоги вимушеним переселенцям з Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

“Хмельницький особливе місто, яке прийняло майже п‘ять тисяч маріупольців. Дякую моєму другу Олександру Семчишину за таку підтримку та готовність швидко приймати рішення націлені на допомогу жителям Маріуполя, які вимушено покинули свій рідний дім”, - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він додав, що центри “ЯМаріуполь” будуть і надалі відкриватись в містах, де сьогодні потребують допомоги маріупольці.

Символічно, що новий центр підтримки та допомоги маріупольців відкриється на вул. Героїв Маріуполя.

Нагадаємо, в кінці травня у столиці відкрився новий центр комплексної підтримки переселенців "ЯМаріуполь". Також повідомлялось, що невдовзі у Вінниці запрацює оздоровчий центр "ЯМаріуполь. Родина".