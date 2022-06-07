Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку війни кількість жителів Маріуполя зменшилась уп’ятеро, – міська рада

На підконтрольну Україні територію виїхали близько 200 тисяч маріупольців.

З початку війни кількість жителів Маріуполя зменшилась уп’ятеро, – міська рада
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

В окупованому російськими військовими Маріуполі в п’ять разів зменшилась кількість населення.

Про це повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

“Пенсійний фонд терористичної “ДНР” підрахував наявну кількість пенсіонерів у Маріуполі – 46 тисяч осіб. Це в 3 рази менше, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб). Але частка літніх людей у структурі наявного населення Маріуполя зросла в 2 рази”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом населення міста зменшилося уп’ятеро: близько 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України. Близько 50-70 тисяч знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України.

Приблизно 47 тисяч людей депортували або змусили виїхати на територію Росії та Білорусі. Більше 22 тисяч вбито російськими військами та приблизно 100-120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зносять будинки з тілами загиблих, знищуючи докази вбивства цивільних. Залишки будинків разом з тілами вивозять на сміттєзвалище. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також