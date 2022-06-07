З початку війни кількість жителів Маріуполя зменшилась уп’ятеро, – міська рада

На підконтрольну Україні територію виїхали близько 200 тисяч маріупольців.

В окупованому російськими військовими Маріуполі в п’ять разів зменшилась кількість населення.

Про це повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

“Пенсійний фонд терористичної “ДНР” підрахував наявну кількість пенсіонерів у Маріуполі – 46 тисяч осіб. Це в 3 рази менше, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб). Але частка літніх людей у структурі наявного населення Маріуполя зросла в 2 рази”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом населення міста зменшилося уп’ятеро: близько 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України. Близько 50-70 тисяч знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України.

Приблизно 47 тисяч людей депортували або змусили виїхати на територію Росії та Білорусі. Більше 22 тисяч вбито російськими військами та приблизно 100-120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зносять будинки з тілами загиблих, знищуючи докази вбивства цивільних. Залишки будинків разом з тілами вивозять на сміттєзвалище.