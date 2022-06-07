Є певні просування у питанні експорту українського зерна, – міністр оборони Туреччини

Влада Туреччини докладає зусиль для формування коридору для вивезення зерна, що накопичилося в українських портах через війну.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє видання Анадолу.

"Ми прагнемо якнайшвидше досягти результату у цьому питанні. Підтримуємо діалог з РФ та України, проводимо обговорення з ООН. Досягнуто певних просувань. Разом з тим, є технічні моменти, які залишаються предметом обговорень. Зокрема: Як функціонуватиме коридор? Як і хто очищатиме (порти) від мін. Які судна супроводжуватимуть суховантажі?", – повідомив міністр.

Коментуючи ймовірність організації в Туреччині переговорів щодо вивезення українського зерна, Акар зазначив, що такі зустрічі можливі.

"Минулої суботи представник ООН провів переговори з представником нашого міністерства. Зважаючи на наявність у сторін волі до вирішення питання, процес просувається".

При цьому він зазначив, що є моменти, які уповільнюють діалог.

"Основна проблема – довіра. Кожна зі сторін хоче мати гарантії з певних питань. Ми зі свого боку прагнемо забезпечити цю атмосферу довіри".

Нагадаємо, Володимир Зеленський говорив про те, що Україна готова до відновлення експорту зерна. Всі заяви Росії про те, що це через українську сторону блокується вивезення продукції, є неправдивими. Окупанти поширюють ці наративи і в Азії, і в Африці, і в Європі.