Російські військові готують плани втечі з України, – перехоплення розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони перехопило телефонну розмову російських військових, в якій вони говорять про свій страх воювати та плани втекти з України через кордон.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони України.

Зазначається, що російських військових із Калінінграда, які зараз воюють в Україні, не попередили, куди їх відправляють. Також їм не надають відпусток. Це викликає незадоволення військових, і вони планують втечу через кордон.

Так, військовий з Калінінграду скаржиться, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій. Він збирається писати рапорт на звільнення. За його словами, офіційно є тільки два варіанти: або замінювати особовий склад будуть тільки частково, або ж взагалі залишать ще на три місяці, а можливо й довше. При цьому йому відверто страшно воювати через постійні обстріли та загрозу життю.

Військовим РФ не надають відпусток, оскільки розуміють, що назад більшість не повернеться: “Ми вже більше сюди не поїдемо. Тому що наше командування вже не хоче більше сюди їхати. Командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть”.

За його словами, в самій Калінінградській області зараз укріплюють кордон, оскільки там бояться нападу з боку Польщі.

Військовий також розповів, що у нього та його співслужбовців є готовий план втечі, оскільки “більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон в Росію”.

“Зараз 10 людей та “Урал” готується, типу напоготові. У випадку будь-якої хріні, одразу в “Уралі” вискочити і їхати в бік Бєлгорода. Там вже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене по дорозі підхоплять. Вони вважатимуть це диверсією. У нас он хлопчина, сержант, звідси змотався на відібраній в укропів машині. Перетнув кордон, здав автомат, броню, приїхав додому. А на нього навіть справу завести не можуть”, – сказав він.

За словами окупанта, військових спочатку не попередили, що відправляють воювати в Україну.

“Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля “на Чехова” (полігон у Підмосков’ї). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб завантажитись. В літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну”, – розповів окупант.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило список командирів однієї з російських бригад, що воює біля Лиману.