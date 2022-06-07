У Держприкордонслужбі не розкривають деталей в’їзду російської пропагандистки Овсяннікової в Україну

Там кажуть, що це інформація з обмеженим доступом.

Державна прикордонна служба посилається на захист персональних даних та не підтверджує факт перетину кордону російською журналісткою Мариною Овсянніковою. У ДПСУ запевняють, що громадяни Росії, що перетинають наш кордон, проходять посилену перевірку.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

"Доступ до інформації про перетин кордону третіми особами – обмежений. Не всі мають доступ до такої інформації. Тому що це персональні дані. Тому повідомити на цей час, або підтвердити чи спростувати інформацію: чи перетинала вона (Овсяннікова) кордон, – я не можу", – заявив він.

Він зазначив, що усі заходи прикордонного контролю українськими військовослужбовцями здійснюються відповідно до чинного законодавства.

"Як щодо громадян України, так і стосовно громадян іноземних країн. Якщо говорити про громадян країни-агресора, то заходи перевірки умов їхнього в’їзду здійснюються посилено", – запевнив речник Держприкордонслужби.

Овсяннікова в березні демонастративно вибігла в ефір прокремлівського "Первого канала" з антивоєнним плакатом, але при цьому працювала там упродовж вторгнення Росії на Донбас.

Жінку затримали, і якийсь час вона не виходила на звʼязок, чому приділили увагу журналісти, особливо іноземні. В результаті Овсяннікова знайшлася, її оштрафували, а роботу вона змінила з російського медіа на німецьке.

Днями жінка заявила, що приїхала в Одесу. Овсяннікова, за її словами, є уродженкою цього українського регіону. Окрім того, вона намагалася дати брифінг у Києві та прочитати лекцію в столичному Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, але їй відмовили.

Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що Овсяннікова – це приклад ворожої пропаганди, що намагається створити образ "хороших росіян", які не підтримують Путіна, але й не протистоять війні.