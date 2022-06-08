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Подоляк прокоментував заяву Меркель: навіщо будувати "Північний потік-2", якщо знали, що РФ почне війну?

Радник голови Офісу президента вважає, що Німеччина підсадила Європу на нафтову і газову голку Росії. 

Подоляк прокоментував заяву Меркель: навіщо будувати "Північний потік-2", якщо знали, що РФ почне війну?
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував тезу колишньої канцлерки Ангели Меркель щодо її впевненості в тому, що РФ піде війною проти України.

У дописі у твіттері Подоляк зауважив: для чого треба було будувати "Північний потік-2", якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну?

"«Я не була наївною», – каже ексканцлер. То навіщо було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку Росії? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки?" – зазначив Подоляк. 

Нагадаємо, 7 травня Ангела Меркель дала перше велике інтервʼю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона заявила, що її рішення протидіяти наданню Україні Плану дій щодо членства до НАТО у 2008 році було викликане неготовністю країни. 

Окрім того, Меркель сказала, що "не можна стати членом НАТО за один день. Я була цілком упевнена, що Путін не дозволить так просто цьому відбутися. З його точки зору це було б оголошенням війни", – додала вона.

Меркель вважає, що тодішнє рішення "трохи заспокоїло ситуацію. І дало Україні час розвинутися в країну, якою вона стала зараз". 

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