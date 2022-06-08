Подоляк прокоментував заяву Меркель: навіщо будувати "Північний потік-2", якщо знали, що РФ почне війну?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував тезу колишньої канцлерки Ангели Меркель щодо її впевненості в тому, що РФ піде війною проти України.

У дописі у твіттері Подоляк зауважив: для чого треба було будувати "Північний потік-2", якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну?

"«Я не була наївною», – каже ексканцлер. То навіщо було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку Росії? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки?" – зазначив Подоляк.

If Сhancellor #Merkel always knew that 🇷🇺 was planning a war and Putin's goal is to destroy the EU, then why would build the Nord Stream 2? "I was not naive" – said the chancellor. Then why did you shoved 🇪🇺 on the 🇷🇺 oil/gas needle? And why does 🇩🇪 have to fix this mistakes now? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 8, 2022

Нагадаємо, 7 травня Ангела Меркель дала перше велике інтервʼю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона заявила, що її рішення протидіяти наданню Україні Плану дій щодо членства до НАТО у 2008 році було викликане неготовністю країни.

Окрім того, Меркель сказала, що "не можна стати членом НАТО за один день. Я була цілком упевнена, що Путін не дозволить так просто цьому відбутися. З його точки зору це було б оголошенням війни", – додала вона.

Меркель вважає, що тодішнє рішення "трохи заспокоїло ситуацію. І дало Україні час розвинутися в країну, якою вона стала зараз".