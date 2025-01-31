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Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні

Під час сенатських слухань Тулсі Габбард чітко сказала, хто агресор.

Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Тулсі Габбард на слуханнях у Сенаті
Фото: EPA/UPG

За повідомленням "Укрінформу", під час слухань у Сенаті щодо розгляду кандидатури Тулсі Габбард на посаду очільниці Національної розвідки США колишня військовослужбовиця Нацгвардії змінила свою позицію щодо війни Росії проти України.

На питання щодо того, хто несе відповідальність за агресію, Габбард, яка раніше повторювала тези російської пропаганди про провину США, чітко заявила про те, що "Путін розв'язав війну проти України". Вона також назвала ситуацію щодо РФ "складним середовищем", а саму Росію охарактеризувала як стратегічного конкурента.

Сенатор Джеррі Моран вимагав від Габбард запевнень, що "Росія ніколи не оселиться в її розумі та серці". У відповідь на це соратниця Дональда Трампа сказала, що ображена такими припущеннями і "має зобов'язання лише щодо нашої власної нації, нашої власної безпеки та інтересів американського народу".

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