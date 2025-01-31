За повідомленням "Укрінформу", під час слухань у Сенаті щодо розгляду кандидатури Тулсі Габбард на посаду очільниці Національної розвідки США колишня військовослужбовиця Нацгвардії змінила свою позицію щодо війни Росії проти України.
На питання щодо того, хто несе відповідальність за агресію, Габбард, яка раніше повторювала тези російської пропаганди про провину США, чітко заявила про те, що "Путін розв'язав війну проти України". Вона також назвала ситуацію щодо РФ "складним середовищем", а саму Росію охарактеризувала як стратегічного конкурента.
Сенатор Джеррі Моран вимагав від Габбард запевнень, що "Росія ніколи не оселиться в її розумі та серці". У відповідь на це соратниця Дональда Трампа сказала, що ображена такими припущеннями і "має зобов'язання лише щодо нашої власної нації, нашої власної безпеки та інтересів американського народу".
- Тулсі Габбард свого часу представляла Демократичну партії і обиралася до Конгресу, але у 2020 році різко змінила політичну кар'єру, перебравшись до республіканців.
- Рада національної безпеки та оборони у 2022 році звинуватила її у роботі за російські гроші на іноземну авдиторію через поширення фейків про Україну та повторення наративів Кремля.