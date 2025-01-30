Трамп заявив, що США можуть запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп заявив, до кінця дня може вирішити, чи запроваджувати 25% мито на імпорт мексиканської та канадської нафти.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми можемо, а можемо і ні. Ймовірно, ми приймемо це рішення сьогодні ввечері", - сказав Дональд Трамп журналістам у Білому домі.
У разі прийняття такого рішення, мито почне діяти з 1 лютого.
Видання повідомляє, що офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо не був доступний для коментарів, міністерство економіки Мексики не відповіло на запит про коментар.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади із 1 лютого.
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Проте Трамп планував підвищити мита із першого дня перебування на посаді. Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком.
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Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади.
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У січні Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит.
- Тим часом уряд Канади планував оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа.