Трамп заявив, що США можуть запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади

У разі прийняття такого рішення, мито почне діяти з 1 лютого.

Президент США Дональд Трамп заявив, до кінця дня може вирішити, чи запроваджувати 25% мито на імпорт мексиканської та канадської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми можемо, а можемо і ні. Ймовірно, ми приймемо це рішення сьогодні ввечері", - сказав Дональд Трамп журналістам у Білому домі.

У разі прийняття такого рішення, мито почне діяти з 1 лютого.

Видання повідомляє, що офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо не був доступний для коментарів, міністерство економіки Мексики не відповіло на запит про коментар.