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Трамп заявив, що США можуть запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади

У разі прийняття такого рішення, мито почне діяти з 1 лютого.

Трамп заявив, що США можуть запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, до кінця дня може вирішити, чи запроваджувати 25% мито на імпорт мексиканської та канадської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми можемо, а можемо і ні. Ймовірно, ми приймемо це рішення сьогодні ввечері", - сказав Дональд Трамп журналістам у Білому домі.

У разі прийняття такого рішення, мито почне діяти з 1 лютого.

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Видання повідомляє, що офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо не був доступний для коментарів, міністерство економіки Мексики не відповіло на запит про коментар.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади із 1 лютого.

  • Проте Трамп планував підвищити мита із першого дня перебування на посаді. Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком. 

  • Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади.

  • У січні Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит.

  • Тим часом уряд Канади планував оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа.
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