ЗМІ: уряд Канади може оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа

Канадський уряд планує перший раунд зустрічних мит, які можуть бути оприлюднені після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.
Про це повідомляє CBC News.
Зазначається, що зустрічні мита будуть застосовуватися до товарів на суму 37 мільярдів канадських доларів (близько 28 млрд доларів США), які будуть менш шкідливими для економіки Канади.
“Канадський уряд також готує додаткові взаємні тарифи, які поширюватимуться на товари загальною вартістю до 110 млрд доларів, залежно від дій адміністрації Трампа”, - йдеться у матеріалі CBC News.
Втім, зазначається, що ці мита можуть бути більш збитковими для канадської економіки.
Що передувало
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір обкласти товари з Канади та Мексики митом у розмірі 25% від вартості.
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Республіканець планує підписати відповідну директиву вже у перший день перебування на посаді. Підвищені тарифи діятимуть, "поки наркотики, особливо фентанил, та нелегали не припинять вторгнення у нашу країну".
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Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком.
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Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади. Спорудження житла потребуватиме набагато більших коштів, тому ціни на будинки стрімко зростуть.
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Представники бізнесу сподіваються, що Трамп лише використовує економіку як засіб політичного тиску на іноземні держави, а насправді ж ці тарифи так і не будуть втілені у життя.