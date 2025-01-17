ЗМІ: уряд Канади може оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа

Зустрічні мита будуть застосовуватися до товарів на суму 37 млрд канадських доларів.

Канадський уряд планує перший раунд зустрічних мит, які можуть бути оприлюднені після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що зустрічні мита будуть застосовуватися до товарів на суму 37 мільярдів канадських доларів (близько 28 млрд доларів США), які будуть менш шкідливими для економіки Канади.

“Канадський уряд також готує додаткові взаємні тарифи, які поширюватимуться на товари загальною вартістю до 110 млрд доларів, залежно від дій адміністрації Трампа”, - йдеться у матеріалі CBC News.

Втім, зазначається, що ці мита можуть бути більш збитковими для канадської економіки.

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