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Глава дипломатії ЄС не бачить підстав, аби скасувати санкції проти Росії

Каллас назвала санкції важелем впливу на країну-агресора.

Глава дипломатії ЄС не бачить підстав, аби скасувати санкції проти Росії
Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас
Фото: ОПУ

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що не бачить підстав, аби скасувати санкції проти Росії, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Каллас вважає санкції важелем впливу на РФ і тому «було б дуже дивно від нього відмовитися».

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«Нічого не змінилося. Путін не змінив своїх цілей, і на полі бою нічого не змінилося. Тому немає жодних підстав для скасування санкційя», – вважає глава євродипломатії.

Калас зауважила – якщо санкції таки знімуть, то ЄС опиниться у «набагато слабшій позиції».

«Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів зараз відмовитися від санкцій», – вважає дипломат.

  • Як відомо, уже введені санкції проти Росії необхідно продовжувати кожні пів року. Угорщина відмовляється це робити, і Орбан 17 січня озвучив з цього приводу чергову заяву. 
  • Нове продовження санкцій проти РФ мають зробити до кінця січня. 
  • Торік у грудні прем’єр-міністр Угорщини сказав лідерам Європейського Союзу, що він хоче дочекатися інавгурації  Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати дію обмежувальних заходів.
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