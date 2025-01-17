Глава дипломатії ЄС не бачить підстав, аби скасувати санкції проти Росії

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що не бачить підстав, аби скасувати санкції проти Росії, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.
Каллас вважає санкції важелем впливу на РФ і тому «було б дуже дивно від нього відмовитися».
«Нічого не змінилося. Путін не змінив своїх цілей, і на полі бою нічого не змінилося. Тому немає жодних підстав для скасування санкційя», – вважає глава євродипломатії.
Калас зауважила – якщо санкції таки знімуть, то ЄС опиниться у «набагато слабшій позиції».
«Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів зараз відмовитися від санкцій», – вважає дипломат.
- Як відомо, уже введені санкції проти Росії необхідно продовжувати кожні пів року. Угорщина відмовляється це робити, і Орбан 17 січня озвучив з цього приводу чергову заяву.
- Нове продовження санкцій проти РФ мають зробити до кінця січня.
- Торік у грудні прем’єр-міністр Угорщини сказав лідерам Європейського Союзу, що він хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати дію обмежувальних заходів.