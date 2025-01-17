У Бельгії двох росіян судять за звинуваченням у кіберзлочинах

За інформацією федеральної прокуратури, це перший випадок, коли росіян віддали під суд за масштабні кібератаки з вимогою викупу.

У кримінальному суді Брюсселя 17 січня почався розгляд справи, у якій фігурують двоє громадян Росії. Їх у кіберзлочинах – вимаганні грошей через шкідливі програми, передає «Європейська правда» з посиланням на VRT.

Зловмисники використовували програми Crylock для вимагання грошей у сотень тисяч людей. Ця програма віддалено блокувала комп'ютерні файли та вимагала викуп для повернення доступу.

Слідство, встановило, що один підозрюваний був розробником Crylock, а його напарниця рекламувала програму потенційним покупцям і була посередником між замовниками та жертвами під час отримання викупу.

Постраждали від вимагачів переважно компанії, є серед потерпілих фізичні особи, серед них – навіть неповнолітні. Кількість потерпілих сягає майже 400 тисяч, а завдані збитки оцінюють у понад 3 мільйони євро.

Громадян Росії заарештували в Іспанії в червні 2023 року і передали Бельгії. Під час обшуків у їхньому будинку поліція вилучила 16 серверів.

На відкритті судового процесу прокурор Брюсселя закликав жертв не платити викуп і звертатися до поліції.

Слухання справи по суті заплановані на 9 травня.

Федеральна прокуратура Бельгії повідомила, що це перший випадок, коли в країні судять громадян Росії за масштабні кібератаки з вимогою викупу.