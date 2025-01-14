У будівлі Міноборони РФ в центрі Москви застрелили контррозвідника ФСБ

У будівлі Міноборони Росії в центрі Москви знайшли застреленим працівника ФСБ Володимира Фещенка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними джерел РБК, інцидент стався 13 січня. Основною версією є вбивство з необережності, пістолетна куля влучила чоловікові в голову.

"Не виключено, що постріл був зроблений в результаті сварки двох чоловіків", - зазначило джерело.

За даними "РИА Новости", причиною вбивства став побутовий конфлікт із військовим. Наразі підозрюваного затримано і порушено кримінальну справу.