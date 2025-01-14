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У будівлі Міноборони РФ в центрі Москви застрелили контррозвідника ФСБ

Одна із версій - побутовий конфлікт із військовим.

У будівлі Міноборони РФ в центрі Москви застрелили контррозвідника ФСБ
Володимир Фещенко
Фото: РосЗМІ

У будівлі Міноборони Росії в центрі Москви знайшли застреленим працівника ФСБ Володимира Фещенка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними джерел РБК, інцидент стався 13 січня. Основною версією є вбивство з необережності, пістолетна куля влучила чоловікові в голову. 

"Не виключено, що постріл був зроблений в результаті сварки двох чоловіків", - зазначило джерело.

За даними "РИА Новости", причиною вбивства став побутовий конфлікт із військовим. Наразі підозрюваного затримано і порушено кримінальну справу.

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