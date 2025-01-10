Спротив: окупанти вербують українців на ТОТ до державних структур РФ

Росіяни намагаються максимально залучити українців в окупації до колабораційної діяльності.

Російські окупанти агітують мешканців тимчасово окупованих територій України ставати держслужбовцями і таким чином залучають людей до колабораційної діяльності.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни запустили нову програму “стажер міносвіти” для випускників фейкових університетів з ТОТ. Після стажування учасники програми мають отримати місце в окупаційних адміністраціях", — ідеться у повідомленні.

У спротиві наголошують, що таким чином ворог планує подолати кадровий дефіцит на ТОТ й максимально залучити українців до колабораційної діяльності аби створити кругову поруку.

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують розширити систему вербування українських підлітків до своїх мілітарних рухів.