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Спротив: окупанти вербують українців на ТОТ до державних структур РФ

Росіяни намагаються максимально залучити українців в окупації до колабораційної діяльності.

Спротив: окупанти вербують українців на ТОТ до державних структур РФ
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти агітують мешканців тимчасово окупованих територій України ставати  держслужбовцями і таким чином залучають людей  до колабораційної діяльності.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни запустили нову програму “стажер міносвіти” для випускників фейкових університетів з ТОТ. Після стажування учасники програми мають отримати місце в окупаційних адміністраціях", — ідеться у повідомленні.

У спротиві наголошують, що таким чином ворог планує подолати кадровий дефіцит на ТОТ й максимально залучити українців до колабораційної діяльності аби створити кругову поруку. 

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують розширити систему вербування українських підлітків до своїх мілітарних рухів.

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